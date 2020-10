L' Asi si rinnova | all' Olimpico Assemblea Nazionale quadriennale elettiva delle Associazioni Sportive e Sociali Italiane

leggoit : L'Asi si rinnova: all'Olimpico Assemblea Nazionale quadriennale elettiva delle Associazioni Sportive e Sociali Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Asi rinnova

Leggo.it

A seguire, l’intervento del Presidente di ASI, Sen. Claudio Barbaro, e il rinnovo delle cariche istituzionali. "Lo sport è fondamentale per il benessere della popolazione, nonché per favorire processi ...Il sottosegretario, l'ad di Leonardo e il presidente dell'Asi sono stati protagonisti del dialogo organizzato da Sole24Ore e Financial Times ...