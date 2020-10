L’amour fou di Camille in scena con le parole di Dacia Maraini L’anteprima al Napoli Teatro Festival

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020)Claudel, una erinni del Novecento che modellò la sua furia sul marmo, un cognome affermato non dal suo talento ancora acerbo ma da quello dello scrittore francese Paul, suo fratello. Allieva, musa, amante (ripudiata) del maestro Auguste Rodin, più vecchio di lei di 24 anni. Mancate promesse di matrimonio, lei aspetta un figlio da Rodin ma lui la costringe ad abortire. Lacrime e sangue. Intreccio psicanalitico dagli effetti devastanti anche con una madre castrante. Quando basta perché la fragileentri in un sanatorio nel 1913. Non era pazza, il suo era solo mal d’amore, ma lo diventerà nel calvario da una manicomio all’altro, per 30 lunghissimi anni. Morirà e sarà seppellita in una fossa comune, nessuno della sua ricca famiglia ne reclamò i resti. Anzi alla morte del padre si ...