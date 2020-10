L'allarme rosso di Ricciardi: "A dicembre rischiamo di arrivare a 16mila contagi al giorno" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre i nuovi casi di Covid-19 in Italia ieri sono arrivati a quota 3.677, altri Paesi europei stanno affrontando un'escalation di contagi. «Se non ci muoviamo, c'è il rischio di arrivare a 16mila casi al giorno». Lo afferma all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma. Ben più, dunque, del record toccato nei mesi del picco. Ma «abbiamo sette armi per evitarlo - aggiunge Ricciardi - Eccole: distanza, mascherine, igiene delle mani, App Immuni, vaccino antinfluenzale, rafforzamento di terapie subintensive e pronto soccorso, e infine più test e tracciamento con i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre i nuovi casi di Covid-19 in Italia ieri sono arrivati a quota 3.677, altri Paesi europei stanno affrontando un'escalation di. «Se non ci muoviamo, c'è il rischio dicasi al». Lo afferma all'Adnkronos Salute Walter, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma. Ben più, dunque, del record toccato nei mesi del picco. Ma «abbiamo sette armi per evitarlo - aggiunge- Eccole: distanza, mascherine, igiene delle mani, App Immuni, vaccino antinfluenzale, rafforzamento di terapie subintensive e pronto soccorso, e infine più test e tracciamento con i ...

Se l'ex Chelsea non riuscisse a recuperare in tempo Zidane si troverebbe senza estremi difensori dato che anche la riserva è out ...

Ottobre rosso per De Luca, la sua Campania è la nuova Lombardia che tanto criticava

Vincenzo De Luca è uscito trionfante dalle elezioni regionali di settembre. Ha ottenuto il secondo mandato a furor di popolo, votato dai due terzi dei campani. Non avrebbe immaginato che sarebbe stato ...

