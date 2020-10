L'album del giorno: Van Halen, Fair Warning (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quando si parla dei classic album dei Van Halen generalmente si fa riferimento al primo monumentale disco di debutto oppure al best seller 1984, con quei tre singoli, Jump, Panama e Hot for the teacher per mesi in alta rotazione su Mtv e nelle radio di tutto il mondo. Così facendo ci si dimentica dell'altra perla presente nella discografia della band, ovvero Fair Warning, un disco cult che sicuramente ottenne un riscontro commerciale meno eclatante, ma che dal punto di vista artistico rappresenta il momento più alto del gruppo. Fair Warning è un album a tinte dark, nato durante un periodo di grandi contrasti tra Eddie Van Halen ed il frontman David Lee Roth. In questa fase, poi, il chitarrista aveva sottolineato con forza di non ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quando si parla dei classicdei Vangeneralmente si fa riferimento al primo monumentale disco di debutto oppure al best seller 1984, con quei tre singoli, Jump, Panama e Hot for the teacher per mesi in alta rotazione su Mtv e nelle radio di tutto il mondo. Così facendo ci si dimentica dell'altra perla presente nella discografia della band, ovvero, un disco cult che sicuramente ottenne un riscontro commerciale meno eclatante, ma che dal punto di vista artistico rappresenta il momento più alto del gruppo.è una tinte dark, nato durante un periodo di grandi contrasti tra Eddie Vaned il frontman David Lee Roth. In questa fase, poi, il chitarrista aveva sottolineato con forza di non ...

