La terapia per Covid-19 di Donald Trump deriva da cellule abortive? (Di giovedì 8 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Diciamolo subito: non c’è nessuno scandalo. La terapia sperimentale per Covid-19 a base di anticorpi monoclonali somministrata a Donald Trump durante il suo ricovero non ha fatto uso di feti abortiti. O meglio, più no che sì. Vediamo cosa significa. Linee cellulari immortalizzate Come spiega Alexandra Bowie di Regeneron, l’azienda che ha sviluppato il trattamento sperimentale anti-Covid, gli anticorpi monoclonali infusi al presidente Trump per aiutarlo a liberarsi dell’infezione da Sars-Cov-2 vengono messi a punto – come tantissimi altri dispositivi medici già in uso– grazie a linee cellulari immortalizzate. Le cellule immortalizzate sono uno strumento importantissimo per la ricerca biomedica ... Leggi su wired (Di giovedì 8 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Diciamolo subito: non c’è nessuno scandalo. Lasperimentale per-19 a base di anticorpi monoclonali somministrata adurante il suo ricovero non ha fatto uso di feti abortiti. O meglio, più no che sì. Vediamo cosa significa. Linee cellulari immortalizzate Come spiega Alexandra Bowie di Regeneron, l’azienda che ha sviluppato il trattamento sperimentale anti-, gli anticorpi monoclonali infusi al presidenteper aiutarlo a liberarsi dell’infezione da Sars-Cov-2 vengono messi a punto – come tantissimi altri dispositivi medici già in uso– grazie a linee cellulari immortalizzate. Leimmortalizzate sono uno strumento importantissimo per la ricerca biomedica ...

