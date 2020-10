La storia della disabile violentata (e rimasta incinta) in una casa di cura in Sicilia (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - aggiornato alle ore 14,04. L'orco era laddove dovevano proteggerla e l'"oasi" era diventata il suo inferno. La vittima è una disabile, affetta da una rara patologia genetica, e lo stupratore è un operatore sociosanitario che la conosceva da tempo e si occupava di lei nell'istituto specializzato dell'Oasi di Troina, dichiarata zona rossa nel periodo più critico del contagio Covid. Un fatto terribile emerso perché la giovane è rimasta incinta. L'uomo di 39 anni è accusato di violenza sessuale aggravata dall'averla commessa ai danni di una disabile e nel momento in cui era a lui affidata. Sposato e padre di un bimbo, ha confessato ed è subito scattato il fermo di indiziato di delitto. Adesso si trova in carcere e l'Oasi ... Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - aggiornato alle ore 14,04. L'orco era laddove dovevano proteggerla e l'"oasi" era diventata il suo inferno. La vittima è una, affetta da una rara patologia genetica, e lo stupratore è un operatore sociosanitario che la conosceva da tempo e si occupava di lei nell'istituto specializzato dell'Oasi di Troina, dichiarata zona rossa nel periodo più critico del contagio Covid. Un fatto terribile emerso perché la giovane è. L'uomo di 39 anni è accusato di violenza sessuale aggravata dall'averla commessa ai danni di unae nel momento in cui era a lui affidata. Sposato e padre di un bimbo, ha confessato ed è subito scattato il fermo di indiziato di delitto. Adesso si trova in carcere e l'Oasi ...

Questa l’impresa di Sergio Davì che, nel 2019, ha scritto una pagina importante nella storia della nautica. Ora è pronto per una nuova sfida: da Palermo a Los Angeles sempre in gommone.

Palazzo Vecchio di Firenze: la storia e le informazioni per la visita

Il capoluogo toscano, immenso scrigno di arte e di storia, è famoso in tutto il mondo per i suoi ... L’antico monumento domina Piazza della Signoria, una delle piazze principali di Firenze, e oggi è ...

