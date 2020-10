La star di Elite Alvaro Rico al Social World Film Festival 2020 (Di giovedì 8 ottobre 2020) La star di Elite Alvaro Rico tra gli ospiti del Social World Film Festival 2020, con lui anche Ciro Priello dei The Jackal: in collegamento Tom Wlaschiha, Iwan Rheon e Pilou Asbaek de Il trono di spade. Grazie al ruolo di Polo nella serie Élite, uno dei prodotti di punta di Netflix, Alvaro Rico è diventato un sex-symbol con 7 milioni di follower su Instagram. Il 24enne spagnolo sarà ospite nella quarta serata del Social World Film Festival di Vico Equense diretto dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo. Domani 9 ottobre alle ore 19, sfilerà sul red carpet al Castello Giusso per raccontarsi al ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Laditra gli ospiti del, con lui anche Ciro Priello dei The Jackal: in collegamento Tom Wlaschiha, Iwan Rheon e Pilou Asbaek de Il trono di spade. Grazie al ruolo di Polo nella serie Élite, uno dei prodotti di punta di Netflix,è diventato un sex-symbol con 7 milioni di follower su Instagram. Il 24enne spagnolo sarà ospite nella quarta serata deldi Vico Equense diretto dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo. Domani 9 ottobre alle ore 19, sfilerà sul red carpet al Castello Giusso per raccontarsi al ...

