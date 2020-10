La scienza condanna Trump (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mai, nel corso dei suoi 208 anni di storia, il New England Journal of Medicine, una delle riviste mediche più prestigiose del mondo, aveva ‘sporcato’ le sue pagine con la politica. Il fatto che abbia deciso di farlo ora, arrivando a chiedere agli americani di cacciare dalla Casa Bianca chi li sta facendo “Morire in un vuoto di leadership”, rappresenta una pietra miliare nei rapporti tra scienza e politica, ma anche un punto di svolta nel ruolo e nelle responsabilità degli scienziati in tempi di pandemia. Perché il successo di teorie antiscientifiche e negazioniste è anche un loro fallimento.La crisi del coronavirus ha spinto molte personalità scientifiche a esporsi in modi inediti, mettendo in soffitta l’immagine dello scienziato chiuso nel suo laboratorio e poco incline alla comunicazione col mondo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mai, nel corso dei suoi 208 anni di storia, il New England Journal of Medicine, una delle riviste mediche più prestigiose del mondo, aveva ‘sporcato’ le sue pagine con la politica. Il fatto che abbia deciso di farlo ora, arrivando a chiedere agli americani di cacciare dalla Casa Bianca chi li sta facendo “Morire in un vuoto di leadership”, rappresenta una pietra miliare nei rapporti trae politica, ma anche un punto di svolta nel ruolo e nelle responsabilità degli scienziati in tempi di pandemia. Perché il successo di teorie antiscientifiche e negazioniste è anche un loro fallimento.La crisi del coronavirus ha spinto molte personalità scientifiche a esporsi in modi inediti, mettendo in soffitta l’immagine dello scienziato chiuso nel suo laboratorio e poco incline alla comunicazione col mondo ...

L'editoriale è l'ultima condanna dell'amministrazione Trump da una rispettata ... All'inizio di questa settimana la rivista Science, altro peso massimo della scienza messa in parole, ha passato in ...

