La protesta dei vigili Ugl contro le mascherine: "Il Covid è solo una brutta influenza" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, i vigili di Roma, iscritti al sindacato Ugl, sono contrari alle nuove norme anti-Covid applicate dal governo. Per questo motivo, sabato scenderanno in piazza ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 ottobre 2020) Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, idi Roma, iscritti al sindacato Ugl, sono contrari alle nuove norme anti-applicate dal governo. Per questo motivo, sabato scenderanno in piazza ...

matteosalvinimi : In un Paese normale che tenesse ai propri cittadini questa notizia dovrebbe essere ovunque in prima pagina. Mamme,… - matteosalvinimi : #Salvini: ho incontrato davanti a Montecitorio, impegnate in protesta, mamme, mogli e figlie di 18 pescatori, itali… - WhisperCar : RT @eccapecca: Una parte dei vigili del sindacato UGL di Polizia Locale manifesterà sabato #10ottobre in piazza San Giovanni a Roma, contro… - LaFionda2020 : TRIBUNALE DEI MINORI DI BOLOGNA: I DIRITTI NON DIPENDONO DAI NUMERI Un lettore protesta per due opuscoli presenti… - eccapecca : Una parte dei vigili del sindacato UGL di Polizia Locale manifesterà sabato #10ottobre in piazza San Giovanni a Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : protesta dei Sale la protesta dei medici di base: in farmacia ancora niente vaccini. Gallera: «Dopo il 15 ottobre si parte» La Gazzetta di Mantova Industria alimentare. Confermato lo sciopero di quattro ore

Confermato lo sciopero di quattro ore e presidi sotto aziende alimentari dei territori, sedi locali di Confindustria e a Roma sotto Federalimentare. I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil mettono ...

Mentre Macron visita la Val Roya il Governo si è invece dimenticato di Ventimiglia e della provincia di Imperia

Si può anche restare a Roma ma, magari, un colpo di telefono ed un aiuto economico immediato senza attendere lo 'Stato di emergenza' sarebbe gradito.

Confermato lo sciopero di quattro ore e presidi sotto aziende alimentari dei territori, sedi locali di Confindustria e a Roma sotto Federalimentare. I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil mettono ...Si può anche restare a Roma ma, magari, un colpo di telefono ed un aiuto economico immediato senza attendere lo 'Stato di emergenza' sarebbe gradito.