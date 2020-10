La prima ordinanza di Giani proroga le misure anti-Covid nelle Rsa. Poi a Roma incontra Conte (Di giovedì 8 ottobre 2020) Passaggio di consegne con Rossi alla cerimonia di insediamento. Il provvedimento ribadisce i percorsi da seguire in caso di positività al Covid Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 8 ottobre 2020) Passaggio di consegne con Rossi alla cerimonia di insediamento. Il provvedimento ribadisce i percorsi da seguire in caso di positività al

nzingaretti : Nel Lazio introduciamo l’obbligo di mascherina all’aperto. Ho appena firmato l’ordinanza. Di fronte all’aumento del… - ItalyinLDN : #COVID19 Da oggi e fino al 15 ottobre chi entra in ???? da ???? (anche transito) oltre a autodichiarazione deve ALTERNA… - RadioSienaTV : Il presidente Giani firma la sua prima ordinanza: rinnovate le disposizioni Covid per RSA e RSD - - MauriLog : @carlogiga @FBiasin Non c’è stato nessuno stop. Forse è questo che non capisci. È il Napoli che ha deciso di non pa… - paolettilegale : RT @ItalyinLDN: #COVID19 Da oggi e fino al 15 ottobre chi entra in ???? da ???? (anche transito) oltre a autodichiarazione deve ALTERNATIVAMENT… -