La Premier fa causa alla tv di Suning | chiesti 180 milioni

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 8 ottobre 2020) LaLeague fatv cinese di. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la lega inglese ha citato in giudizio PPLive Sports International Ltd, emittente di proprietà di, per 215,3di dollari (circa 180di euro) adel mancato pagamento della quota relativa ai diritti tv del campionato d’oltremanica. La … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.