La nuova Zelanda ha abbattuto la seconda ondata di Covid (Di giovedì 8 ottobre 2020) La nuova Zelanda è riuscita a riportare sotto controllo dopo una seconda impennata nei contagio: la gestione della nuova ondata potrebbe anche regalare la vittoria alle elezioni per la prima ministra Jacinda Ardern. C'è chi è in piena seconda ondata, chi cerca di contenerne la portata, e chi già ne sta uscendo: quando ad agosto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

