La Nuova Zelanda è di nuovo Covid free: l'annuncio della Premier

Da 10 giorni in Nuova Zelanda non si registrano nuovi casi di Coronavirus. La Premier Ardern in diretta tv: "Orgogliosi del risultato raggiunto, restiamo vigili"

La Nuova Zelanda è ufficialmente fuori dalla seconda ondata dell'epidemia di Coronavirus. Lo ha annunciato la Premier Jacinda Ardern in diretta tv, lo scorso lunedì: "Il virus è di nuovo sotto controllo. Possiamo sentirci ancora una volta orgogliosi di questo risultato che abbiamo raggiunto tutti insieme, uniti più che mai". Mentre il resto del mondo fa i conti con la possibilità sempre più concreta che il virus si ripresenti a gamba tesa nelle nostre vite, in Nuova Zelanda non si registrano nuovi casi ...

La Nuova Zelanda ha sconfitto di nuovo il Covid-19. Nel Paese non ci sono più casi attivi di coronavirus a tramissione locale da 12 giorni ...

