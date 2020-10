La mosca ha deciso | il presagio durante il dibattito Harris-Pence E Joe Biden si attacca all' insetto

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Peggio del polpo Paul ai mondiali di calcio, laavrebbe già previsto l'esito delle elezioni presidenziali americane. Sui social Usa dopo iltra la democratica Kamalae il vicepresidente Mikepare che si parli solo dellache si è posata sul repubblicano per lunghi minuti. Un segno nefasto già visto alle scorse elezioni, quando unaveva infastidito Hillary Clinton che poi fu sconfitta da Donald Trump. Insomma laavrebbe giàe i democratici cavalcano il presunto vaticinio. In tempo record lo staff di Joeha registrato il dominio flywillvote.com, lavoterà, parafrasando gli altri siti della galassia ...

GinGlenda : Vi presento Stan, il mio curioso animaletto da giardino! Stan è buono, non fa male ad una mosca, ma purtroppo Chris… - vicinoadharry : west coast: inizio a rompermi il cazzo di commentare perché ho deciso di farlo tanto non mi caga una mosca - EREpifania : RT @AlessioViscardi: Fonte: -

Ultime Notizie dalla rete : mosca deciso

Il Messaggero

Insomma la mosca avrebbe già deciso e i democratici cavalcano il presunto vaticinio. In tempo record lo staff di Joe Biden ha registrato il dominio flywillvote.com, la mosca voterà, parafrasando gli ...Il fatto che Page abbia deciso di non incalzare i candidati ha permesso a entrambi ... l’attenzione del pubblico soprattutto online è stato quello in cui una mosca si è posata per quasi due minuti ...