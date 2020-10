La mia storia vissuta tra Napoli e Bologna (Di giovedì 8 ottobre 2020) La mia rubrica: “Tasselli di storia napoletana“ L’articolo di oggi è un po’ diverso dal solito. Credo sia mio dovere di presentarmi ai miei lettori … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 8 ottobre 2020) La mia rubrica: “Tasselli dinapoletana“ L’articolo di oggi è un po’ diverso dal solito. Credo sia mio dovere di presentarmi ai miei lettori … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TizianoFerro : FERRO. Il documentario che racconta la mia storia, la nostra storia. A cuore aperto, senza filtri. Come sempre. 6… - ClaudioBaglioni : IL 4 DICEMBRE ESCE IL NUOVO ALBUM CON 14 BRANI INEDITI: IN QUESTA STORIA, CHE È LA MIA. - ligabue : 'Il 6 ottobre esce #Èandatacosì, il primo libro che ho scritto sulla mia storia artistica, insieme a Massimo Cotto.… - lan0ttestellata : La mia vita è un pendolo che oscilla tra l’esaltazione per i due corsi del secondo anno che sto seguendo (logica e… - gesalquadrato : RT @Nonha_stata: Breve storia triste, ho provato insieme a un gruppo di ragazzi a bloccare il comizio di Salvini con selfie di ordinanza al… -