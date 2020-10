“La mascherina in casa? Insostenibile”. Bassetti boccia il diktat di Conte (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – I numeri del contagio sono «importanti» per l’aumento dei positivi ma rimangono «molto diversi da quelli di marzo e aprile». Questa l’opinione sostenuta per l’ennesima volta dal professor Matteo Bassetti in collegamento con Omnibus su La7 per commentare i dati dell’epidemia registrati ieri. Interpretare i dati in modo corretto «La paura, l’allarmismo, il terrorismo sono i peggiori consiglieri. E’ evidente che oggi – spiega – c’è da essere preoccupati più di quanto non fossimo tre mesi fa, perché il numero dei contagi cresce. Però bisogna anche provare a guardarli con l’interpretazione di numeri che sono sicuramente importanti, ma molto diversi da quelli di marzo e aprile». Pur invocando prudenza l’infettivologo ha invitato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – I numeri del contagio sono «importanti» per l’aumento dei positivi ma rimangono «molto diversi da quelli di marzo e aprile». Questa l’opinione sostenuta per l’ennesima volta dal professor Matteoin collegamento con Omnibus su La7 per commentare i dati dell’epidemia registrati ieri. Interpretare i dati in modo corretto «La paura, l’allarmismo, il terrorismo sono i peggiori consiglieri. E’ evidente che oggi – spiega – c’è da essere preoccupati più di quanto non fossimo tre mesi fa, perché il numero dei contagi cresce. Però bisogna anche provare a guardarli con l’interpretazione di numeri che sono sicuramente importanti, ma molto diversi da quelli di marzo e aprile». Pur invocando prudenza l’infettivologo ha invitato ...

