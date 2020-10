La figuraccia del calcio italiano (ignorante e arrogante) preso a schiaffi dalla scienza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono giorni in cui risuona forte e chiaro l’ammonimento dei nonni: “devi studiare. Se non studi, non farai mai niente nella vita”. Poi, le cose sono in parte andate in maniera diversa. Ma la terribile emergenza del Covid-19 ha riportato la corretta gerarchia nelle nostre vite. E chi sta pagando di più, è il mondo del calcio: dirigenti, presidenti, calciatori e ahinoi giornalisti. Il calcio ha affrontato la pandemia con l’arroganza e la protervia di chi è convinto di essere un privilegiato e non si è reso conto che invece, molto rapidamente, le cose sono cambiate e si è tornati al vecchio schema: conta chi ha studiato, l’effimero – sia pure diventato industria – è destinato a schiantarsi, soprattutto se affiancato dalla mancanza di cultura. Non ha voluto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono giorni in cui risuona forte e chiaro l’ammonimento dei nonni: “devi studiare. Se non studi, non farai mai niente nella vita”. Poi, le cose sono in parte andate in maniera diversa. Ma la terribile emergenza del Covid-19 ha riportato la corretta gerarchia nelle nostre vite. E chi sta pagando di più, è il mondo del: dirigenti, presidenti, calciatori e ahinoi giornalisti. Ilha affrontato la pandemia con l’arroganza e la protervia di chi è convinto di essere un privilegiato e non si è reso conto che invece, molto rapidamente, le cose sono cambiate e si è tornati al vecchio schema: conta chi ha studiato, l’effimero – sia pure diventato industria – è destinato a schiantarsi, soprattutto se affiancatomancanza di cultura. Non ha voluto ...

Ultime Notizie dalla rete : figuraccia del FIGURACCIA DEL DEO. Via Casa Mattera, “abbiamo scherzato”… Ripristinato l'originario senso di marcia invertito a gennaio Il Dispari Quotidiano Bonus Sicilia, il flop del click day. Ora soldi a pioggia alle imprese

Era inevitabile e prevedibile. La Regione Siciliana si è arresa dopo giorni di figuracce e polemiche. Non ci sarà più il click day, che era fissato per oggi, dopo il rinvio di lunedì a causa del siste ...

Juve, i big violano la quarantena

Il protocollo da riscrivere e le bolle che scoppiano. L’ennesima puntata su Juventus-Napoli, non giocata domenica con la squadra campana costretta dall’autorità sanitaria regionale all’isolamento fidu ...

