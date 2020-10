La famiglia Della Valle: «Nessun incontro per la Salernitana» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con un comunicato stampa, la famiglia Della Valle ha annunciato di essere estranea alle voci sull’acquisizione Della Salernitana Attraverso un comunicato stampa, la famiglia Della Valle ha smentito le voci che la vorrebbero vicina all’acquisizione Della Salernitana. «Il calcio è un discorso chiuso. La famiglia Della Valle ha lasciato il mondo del calcio un anno fa ed è un discorso chiuso. Non c’è stato né ci sarà alcun incontro per la società Della Salernitana, che tra l’altro giorni fa aveva già smentito questa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con un comunicato stampa, laha annunciato di essere estranea alle voci sull’acquisizioneAttraverso un comunicato stampa, laha smentito le voci che la vorrebbero vicina all’acquisizione. «Il calcio è un discorso chiuso. Laha lasciato il mondo del calcio un anno fa ed è un discorso chiuso. Non c’è stato né ci sarà alcunper la società, che tra l’altro giorni fa aveva già smentito questa ...

