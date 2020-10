La disabile stuprata a Enna durante il lockdown? Un altro orrore | chi hanno arrestato

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Un operatore sanitario di 39 anni è statoper violenza sessuale aggravata ai danni di una. Drammatica svolta nel terribile caso di: la giovane è stataad aprile, in pieno, quando era ricoverata all'Oasi di Troina dove il sospettato era dipendente da due anni. La vittima ora aspetta un bambino e la gravidanza coincide con il periodo di permanenza nella struttura diventatail"zona rossa". L'uomo è stato condotto in carcere dagli uomini della Squadra Mobile"dopo la piena confessione" resa negli uffici della Questura di. Il fermo è stato disposto dalla Procura di, diretta da Massimo Palmeri, al termine dell'interrogatorio condotto dai ...

