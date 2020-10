La destra mai tanto forte e mai tanto ininfluente (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mi ricordo sempre di uno sketch di Corrado Guzzanti su Bertinotti. Era il tempo in cui Rifondazione Comunista veleggiava sull’8% ed era fondamentale per i governi di centrosinistra presieduti da Prodi. Nello sketch si vedeva un Bertinotti festaiolo che voleva stare all’opposizione ad ogni costo, anche a costo di mandare in crisi il Governo Prodi da loro stesso sostenuto. Il risultato finale di questa politica fu un’implosione di Rifondazione e una crisi sistemica della Sinistra. Il Movimento 5 Stelle aveva anch’esso una vocazione di opposizione. Come non ricordare la frase della senatrice Taverna quando affermò che la vittoria della Raggi a Roma era un “complotto per farli vincere”. Con molta responsabilità però Di Maio ha accettato la sfida di governare alleandosi prima con la Lega e poi anche con il PD con cui aveva polemizzato ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mi ricordo sempre di uno sketch di Corrado Guzzanti su Bertinotti. Era il tempo in cui Rifondazione Comunista veleggiava sull’8% ed era fondamentale per i governi di centrosinistra presieduti da Prodi. Nello sketch si vedeva un Bertinotti festaiolo che voleva stare all’opposizione ad ogni costo, anche a costo di mandare in crisi il Governo Prodi da loro stesso sostenuto. Il risultato finale di questa politica fu un’implosione di Rifondazione e una crisi sistemica della Sinistra. Il Movimento 5 Stelle aveva anch’esso una vocazione di opposizione. Come non ricordare la frase della senatrice Taverna quando affermò che la vittoria della Raggi a Roma era un “complotto per farli vincere”. Con molta responsabilità però Di Maio ha accettato la sfida di governare alleandosi prima con la Lega e poi anche con il PD con cui aveva polemizzato ...

Facendo così non si crea nessuna classe dirigente, non si incide mai sulle politiche del Paese, si rende inutile il voto del 40% degli Italiani, non si acquista credibilità internazionale, si fa gover ...

