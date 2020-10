La Corte suprema di giustizia di Madrid ha annullato le restrizioni imposte dal governo per il coronavirus (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giovedì la Corte suprema di giustizia di Madrid – la massima autorità giuridica della Comunità autonoma di Madrid – non ha ratificato le nuove misure che limitano gli spostamenti per la capitale spagnola in vigore dal 2 ottobre, adottate dal governo Leggi su ilpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giovedì ladidi– la massima autorità giuridica della Comunità autonoma di– non ha ratificato le nuove misure che limitano gli spostamenti per la capitale spagnola in vigore dal 2 ottobre, adottate dal

Giovedì la Corte suprema di giustizia di Madrid – la massima autorità giuridica della Comunità autonoma di Madrid – non ha ratificato le nuove misure che limitano gli spostamenti per la capitale ...

Tribunale Madrid annulla il lockdown Covid in Spagna/ “Viola le libertà fondamentali”

Tribunale di Madrid boccia il lockdown in 10 città della Spagna (capitale compresa): "lede i diritti e le libertà fondamentali”. Cosa cambia col Covid ...

