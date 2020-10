La Confindustria di Bonomi in campo contro i ‘poveracci’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “All’accusa che i leader sindacali hanno rivolto adi non volere i contratti abbiamo risposto con chiarezza chei contratti li vuole sottoscrivere e rinnovare. Solo che li vogliamo ‘rivoluzionari’, rispetto al vecchio scambio di inizio Novecento tra salari e orari”. Tradotto: in quanto autorizzino la piena mano libera delle imprese nelle decimazioni aziendali a mezzo licenziamenti, cancellando (rivoluzionariamente?) qualcosa come un secolo e mezzo di lotte per i diritti del lavoro. Così strepita Carlo, il grossista di apparecchiature elettromedicali scelto dagli industriali aderenti aquale loro presidente per dare voce allo stato d’animo prevalente nella categoria: il revanscismo da ultima raffica, che li destina a massa di ...