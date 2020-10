La chiamata del comandante di Medinea alla madre: "Fateci uscire da qui" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Elena Barlozzari Piero Marrone, comandante del peschereccio Medinea, è uno dei diciotto marittimi detenuti nelle carceri della Cirenaica ormai da più di un mese. In questa telefonata, la sola effettuata dal giorno del sequestro dell’imbarcazione su cui navigava, chiede aiuto alla madre e al suo armatore: "Ci accusano di trafficare droga ma noi siamo solo pescatori, dovete fare di tutto per farci uscire da qua".  Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Elena Barlozzari Piero Marrone,del peschereccio, è uno dei diciotto marittimi detenuti nelle carceri della Cirenaica ormai da più di un mese. In questa telefonata, la sola effettuata dal giorno del sequestro dell’imbarcazione su cui navigava, chiede aiutoe al suo armatore: "Ci accusano di trafficare droga ma noi siamo solo pescatori, dovete fare di tutto per farcida qua". 

dorkstana : Ieri Nao in videochiamata per salutarmi mi fa 'ciao amore' e io 'scus che hai detto puoi ripetere un attimo come mi… - nattyexdread : In #Giappone esiste un #industriadelsesso chiamata #fuzoku attualmente penalizzata dal governo. Fra #lovehotel… - CarriaggioM : RT @TonioRussolillo: Non era una pubblicità ma è un programma politico-economico applicato sin dalle prime ore dell’annessione violenta del… - sud_delmondo : RT @TonioRussolillo: Non era una pubblicità ma è un programma politico-economico applicato sin dalle prime ore dell’annessione violenta del… - DjMayone : @aedan83 Se ti capita potresti scrivere un paio di righe del tipo, che ne so, che domani pratico attività orizzonta… -

Ultime Notizie dalla rete : chiamata del La chiamata del comandante di Medinea alla madre: "Fateci uscire da qui" il Giornale Maltempo nel Salernitano, auto travolta dalla piena di un torrente: muore una 26enne

L’ondata di maltempo che si è abbattuta nel Salernitano ha fatto registrare una vittima: una ragazza di 26 anni è morta nell’esondazione del torrente Malnome ad Albanella, dopo che la sua auto è stata ...

Dagli etruschi a James Bond: la storia del Baccarat

Il Baccarat è un gioco di carte dalla storia misteriosa. Attorno ai fatti che narrano delle sue origini si sono costruiti racconti e miti che fanno aumentare il fascino verso questo gioco, ora dominat ...

L’ondata di maltempo che si è abbattuta nel Salernitano ha fatto registrare una vittima: una ragazza di 26 anni è morta nell’esondazione del torrente Malnome ad Albanella, dopo che la sua auto è stata ...Il Baccarat è un gioco di carte dalla storia misteriosa. Attorno ai fatti che narrano delle sue origini si sono costruiti racconti e miti che fanno aumentare il fascino verso questo gioco, ora dominat ...