La casa editrice napoletana che ha pubblicato Louise Glück (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Dante & Descartes" nacque come libreria 40 anni fa: da allora ha pubblicato 300 libri, tra cui quello dell'autrice premio Nobel Leggi su ilpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Dante & Descartes" nacque come libreria 40 anni fa: da allora ha300 libri, tra cui quello dell'autrice premio Nobel

Di Maio ha raccontato al Post di aver conosciuto il libro grazie al «mio amico, l’editore della casa editrice spagnola Partenope, che mi disse: “Come? in Italia non ce l’avete? È un libro necessario ...

La poetessa Louise Glück vince il premio Nobel per la letteratura

Nata a New York nel 1943, è docente alla Yale University e vive a Cambridge, in Massachussetts. Nel 1993 ha vinto il Premio Pulitzer per la poesia. Come spiega all'Agi Alba Donati, la sua opera è "mol ...

