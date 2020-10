La battaglia dei sessi | Recensione e trama

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Prima di guardare Ladei, ci si potrebbe aspettare uno sguardo equilibrato sulle vite dell’autoproclamato sciovinista Bobby Riggs e della superstar del tennis Billie Jean King. Invece no. L’argomento principale del film è la differenza tra la lotta per l’uguaglianza e la lotta per mantenere la superiorità percepita. Una lotta che continua ancora oggi, e non solo in termini di genere. Emozioni e verità ne LadeiSi poteva sperare di vedere qualcosa di meglio, non è un film brutto, ma la storia di Billie Jean King avrebbe potuto essere molto più profonda. È un film che non colpisce così forte come ci si aspetterebbe. Avrebbero potuto concentrarsi di più su King, sul malvagio Riggs e la sua grottesca cultura del ...