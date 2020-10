La battaglia dei sessi | il film in prima tv | trama | cast | streaming

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Su Rai 3 arriva inserata e intv ilLadei, pellicola del 2017 diretta da Jonathan Dayton e Valerie Faris che racconta una storia vera, la celebre partita di tennis (nota per l’appunto come ladei) che ha visto scontrarsi sul campo Bobby Riggs e Billie Jean King nel 1973. Ad interpretare i due sportivi sono rispettivamente Steve Carell ed Emma Stone, due volti decisamente conosciuti in quel di Hollywood. Ilè stato anche vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da adulti in sala per via di “contenuti sessuali e nudità parziale”. Vediamo di cosa parla e chi vediamo nel. Ladei, la ...