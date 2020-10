Kristen Stewart si prepara ad essere Lady Diana: "Il ruolo più eccitante di sempre" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Kristen Stewart ha ammesso che il ruolo da Lady Diana nel nuovo film di Pablo Larraín, Spencer, è il più eccitante tra quelli con cui si è confrontata finora, nonostante le difficoltà sull'accento. Kristen Stewart ha ammesso che quello da protagonista in Spencer, nuovo film diretto da Pablo Larraín, rappresenta il ruolo più eccitante per il quale le sia capitato di prepararsi. L'attrice interpreterà Lady Diana e le riprese del film prenderanno il via a gennaio. Dopo essersi concentrato sulla figura di Jacqueline Kennedy attraverso il film Jackie, Pablo Larraín ha scelto di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha ammesso che ildanel nuovo film di Pablo Larraín, Spencer, è iltra quelli con cui si è confrontata finora, nonostante le difficoltà sull'accento.ha ammesso che quello da protagonista in Spencer, nuovo film diretto da Pablo Larraín, rappresenta ilper il quale le sia capitato dirsi. L'attrice interpreteràe le riprese del film prenderanno il via a gennaio. Dopo essersi concentrato sulla figura di Jacqueline Kennedy attraverso il film Jackie, Pablo Larraín ha scelto di ...

