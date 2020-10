Juventus Women | UFFICIALE | cinque rinnovi | il comunicato

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di ufficialità per la: la società bianconera ha infatti da poco rilasciato unper annunciare addiritturadi contratto fino al 2022 tra le fila delle ragazze allenate da Rita Guarino. Una manita di prolungamenti a certificare le aspettative e la volontà di proseguire insieme nei confronti delle protagoniste della Juve femminile, portando avanti un percorso ricco di soddisfazioni che negli scorsi anni ha consentito al club di imporsi per ben tre anni consecutivi con un tris di scudetti in bacheca di fila. Questa la nota pubblicata dallaper rendere noti i prolungamenti contrattuali di Lisa Boattin, Arianna Caruso, Aurora Galli, Vanessa Panzeri e Andrea Staskova: “Rinnovo che vuol dire fiducia nei loro ...

