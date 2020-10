Juventus-Sarri | la volontà e comune | si tratta per la risoluzione

(Di giovedì 8 ottobre 2020), un rapporto che potrebbe definitivamente recidersi con largo anticipo. I bianconeri starebbero infattindo con il tecnico lacontrattuale. Il passo – il condizionale è d’obbligo – sarebbe conseguenza della scelta dell’ex allenatore di Napoli, Chelsea eper l’appunto, di accettare una nuova destinazione e una nuova sfida., si lavora alladel contratto Non si conosce ancora la meta, quel che è certo è che unacontrattuale consentirebbe alladi risparmiare fino a 20 milioni di euro. Una cifra utilissima far respirare la società, il cui bilancio soffre degli effetti del Covid, ...

Maurizio Sarri potrebbe tornare ad allenare a breve. Niente anno sabbatico per l' ex mister della Juventus, attualmente ancora sotto contratto con il club bianconero dopo l'esonero di inizio agosto a ...Perché no?”. “Maurizio Sarri vuole tornare ad allenare e si sta liberando dal contratto con la Juventus”. Così dice un suo amico intimo a Tuttosport: “Prima di Natale tornerà in panchina. Secondo ...