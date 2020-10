Juventus, Pistocchi: “I giocatori si divertono con Pirlo? A Roma lo hanno fatto gli avversari” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Maurizio Pistocchi lancia una frecciata alla Juventus e al suo allenatore Andrea Pirlo. Riprendendo le dichiarazioni di molti giocatori, che hanno parlato di allenamenti divertenti del nuovo mister in contrapposizione con il lavoro di Maurizio Sarri, il giornalista Mediaset – estimatore invece del tecnico toscano – ha scritto: “In questi giorni ho letto che tanti giocatori della Juve finalmente “si divertono” grazie agli allenamenti di Pirlo. Divertirsi va sempre bene, a patto che non si divertano di più gli avversari, come in Roma-Juventus”. Di seguito il tweet: In questi giorni ho letto che tanti giocatori della Juve finalmente “si ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mauriziolancia una frecciata allae al suo allenatore Andrea. Riprendendo le dichiarazioni di molti, cheparlato di allenamenti divertenti del nuovo mister in contrapposizione con il lavoro di Maurizio Sarri, il giornalista Mediaset – estimatore invece del tecnico toscano – ha scritto: “In questi giorni ho letto che tantidella Juve finalmente “si” grazie agli allenamenti di. Divertirsi va sempre bene, a patto che non si divertano di più gli avversari, come in”. Di seguito il tweet: In questi giorni ho letto che tantidella Juve finalmente “si ...

