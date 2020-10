Juventus, partitella in famiglia con gol di… Paratici (VIDEO) (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Serie A è ferma a causa dello stop per le Nazionali. A tenere banco, ancora le polemiche relative alla mancata disputa di Juventus-Napoli di domenica sera, partita che molto probabilmente verrà rinviata a data da destinarsi, anche se con tutta probabilità verrà recuperata ad inizio 2021. Mentre praticamente tutta Italia discuteva e discute tuttora di questo argomento, il calciomercato ha chiuso i battenti nella giornata di lunedì, con l‘ultimo vero colpo assestato proprio dai bianconeri, con l’ingaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina. In tutto questo, i nazionali della Juventus hanno lasciato la Continassa, dove è andata in scena una partitella in famiglia tra lo staff e la dirigenza della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Juventus-Napoli, ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Serie A è ferma a causa dello stop per le Nazionali. A tenere banco, ancora le polemiche relative alla mancata disputa di-Napoli di domenica sera, partita che molto probabilmente verrà rinviata a data da destinarsi, anche se con tutta probabilità verrà recuperata ad inizio 2021. Mentre praticamente tutta Italia discuteva e discute tuttora di questo argomento, il calciomercato ha chiuso i battenti nella giornata di lunedì, con l‘ultimo vero colpo assestato proprio dai bianconeri, con l’ingaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina. In tutto questo, i nazionali dellahanno lasciato la Continassa, dove è andata in scena unaintra lo staff e la dirigenza della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE:-Napoli, ...

juventusfc : Possessi ? P?artitella ?? Bianconeri al lavoro nel pomeriggio al #TrainingCenter! - bianca_caimi : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, anche allenatori e dirigenti in partitella: in gol #Paratici. #Bonucci, #Chiellini e #DeLigt tecnici per un… - AngeloVizziello : RT @SimoneAvsim: #Commisso non ha più diritto di parola su #Chiesa, tesserato della #Juventus. Qualcuno dovrebbe farglielo capire e zittirl… - SimoneAvsim : #Commisso non ha più diritto di parola su #Chiesa, tesserato della #Juventus. Qualcuno dovrebbe farglielo capire e… - Tucu772 : Stavo riguardando i video della partitella di ieri pomeriggio di #Pirlo e tutto lo staff convincendomi del fatto ch… -