Juventus | Paratici blinda il gioiello bianconero | il rinnovo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Lasta lavorando per rinnovare il contratto di Gianluca Frabotta. Il terzino, lanciato da Andrea Pirlo, si è subito messo in mostra nel match di esordio contro la Roma. Il ragazzo, quindi, si giocherà le sue carte sulla catena di sinistra con il collega Alex Sandro. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il clubavrebbe già pronto l'aumento salariale del contratto.per Frabotta Dagli attuali 80 mila Euro annui che Frabotta percepisce, il d.s Fabiovorrebbe offrirgli unpiù 200 milioni di Euro annui. In conferenza stampa, Pirlo, aveva usato parole molto positive sulla professionalità del ragazzo.