Juventus, Paratici alla Roma: c’è l’offerta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Fabio Paratici sarebbe in cima alla lista dei preferiti di Friedkin, neo presidente della Roma. Il CFO della Juventus nelle ultime settimane è finito al centro delle critiche dei tifosi, e non solo, dopo aver occupato l’ultimo slot disponibile per gli extracomunitari con McKennie tagliando fuori Luis Suarez. Il 15 ottobre ci sarà l’assemblea dei soci e in quella occasione ci potrebbero essere aggiornamenti importanti sul futuro del dirigente. Intanto secondo Il Messaggero la Roma avrebbe proposto al ds bianconero un contratto di tre anni a circa 2 milioni a stagione, con la società capitolina che ha avuto modo di conoscerlo durante la partita dello scorso 27 settembre tra i giallorossi e i campioni d’Italia. LEGGI ANCHE: Juventus-Napoli, ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Fabiosarebbe in cimalista dei preferiti di Friedkin, neo presidente della. Il CFO dellanelle ultime settimane è finito al centro delle critiche dei tifosi, e non solo, dopo aver occupato l’ultimo slot disponibile per gli extracomunitari con McKennie tagliando fuori Luis Suarez. Il 15 ottobre ci sarà l’assemblea dei soci e in quella occasione ci potrebbero essere aggiornamenti importanti sul futuro del dirigente. Intanto secondo Il Messaggero laavrebbe proposto al ds bianconero un contratto di tre anni a circa 2 milioni a stagione, con la società capitolina che ha avuto modo di conoscerlo durante la partita dello scorso 27 settembre tra i giallorossi e i campioni d’Italia. LEGGI ANCHE:-Napoli, ...

Cavani ha chiuso le porte alla Juve perché troppo legato al Napoli come club ma anche alla città di Napoli, dove la sua famiglia vive ancora oggi ...

Lo storico amico di Maurizio Sarri, Aurelio Virgili, ha fatto chiarezza sul rapporto del tecnico toscano e la Juventus dopo l'esonero ...

