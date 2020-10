Juventus, non solo Messi: il calciomercato guarda al Barcellona (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Juventus potrebbe essere di nuovo volta a Barcellona per la prossima estate, con particolare interesse a degli obiettivi di mercato. Infatti dopo lo scambio effettuato a fine giugno tra Arthur Melo e Miralem Pjanic, che si sono scambiati maglia e numero, i bianconeri potrebbero cogliere delle opportunità tra i catalani. Il club blaugrana starebbe attraversando un periodo economicamente critico, a causa di alcune pessime gestioni precedenti ma aggravato pesantemente dalla pandemia in corso. Il passivo del Barcellona ammonterebbe addirittura a 110 milioni di euro, una cifra mostruosa che potrebbe obbligare la società spagnola a dei tagli drastici. Questa riduzione costi potrebbe anche passare per lo sfoltimento della rosa, con addirittura 6 giocatori con il contratto in scadenza nel 2021. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lapotrebbe essere di nuovo volta aper la prossima estate, con particolare interesse a degli obiettivi di mercato. Infatti dopo lo scambio effettuato a fine giugno tra Arthur Melo e Miralem Pjanic, che si sono scambiati maglia e numero, i bianconeri potrebbero cogliere delle opportunità tra i catalani. Il club blaugrana starebbe attraversando un periodo economicamente critico, a causa di alcune pessime gestioni precedenti ma aggravato pesantemente dalla pandemia in corso. Il passivo delammonterebbe addirittura a 110 milioni di euro, una cifra mostruosa che potrebbe obbligare la società spagnola a dei tagli drastici. Questa riduzione costi potrebbe anche passare per lo sfoltimento della rosa, con addirittura 6 giocatori con il contratto in scadenza nel 2021. LEGGI ANCHE: ...

