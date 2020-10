Juventus-Napoli, oggi il possibile verdetto: niente sconfitta a tavolino (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo non dovrebbe decretare la sconfitta a tavolino del Napoli per non essersi presentato in campo contro la Juventus. È attesa per oggi la sentenza del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito agli episodi di Juventus-Napoli. Lo riferisce Tuttosport sottolineando come l’assegnazione di una sconfitta a tavolino per 3-0 al Napoli è un’ipotesi molto debole. Più probabile che venga ordinato il rinvio della sfida al 13 gennaio e che il Napoli venga punito per per aver violato il protocollo. La società di Aurelio De Laurentiis, che per mezzo del suo legale ha già fatto sapere che non accetterà nessun verdetto, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo non dovrebbe decretare ladelper non essersi presentato in campo contro la. È attesa perla sentenza del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito agli episodi di. Lo riferisce Tuttosport sottolineando come l’assegnazione di unaper 3-0 alè un’ipotesi molto debole. Più probabile che venga ordinato il rinvio della sfida al 13 gennaio e che ilvenga punito per per aver violato il protocollo. La società di Aurelio De Laurentiis, che per mezzo del suo legale ha già fatto sapere che non accetterà nessun, ...

