Juventus-Napoli: in giornata attesa la decisione del giudice sportivo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non si chiuderà a breve la vicenda riguardante la mancata disputa di Juventus-Napoli ma oggi dovrebbe essere una giornata importante. Il giudice sportivo, infatti, quest'oggi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juventus-Napoli, c'è un caso analogo: il TAS di Losanna conferma il 3-0 a tavolino - - MundoNapoli : Marcello Lippi: “Di Juventus-Napoli già si è parlato troppo” -