Juventus-Napoli, il giudice sportivo rinvia: nessuna decisione (Di giovedì 8 ottobre 2020) La telenovela Juventus-Napoli si allungherà di almeno un’altra settimana, dopo che il giudice sportivo ha nuovamente deciso di non decidere. Gerardo Mastrandrea ha voluto prendersi altro tempo per riflettere sulla documentazione in suo possesso. La sentenza sarà di materia puramente sportiva sulla gara non disputata: se non verrà riscontrato alcun vero impedimento per la società partenopea allora si procederà con il 3-0 d’ufficio per la Juventus. Eventuali irregolarità sull’applicazione del protocollo sarà oggetto d’indagine per la procura federale, che richiederà tempi maggiori e potrebbe portare a pene ben più gravi dell’eventuale risultato o punto di penalizzazione. Il documento rilasciato dall’ASL di ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) La telenovelasi allungherà di almeno un’altra settimana, dopo che ilha nuovamente deciso di non decidere. Gerardo Mastrandrea ha voluto prendersi altro tempo per riflettere sulla documentazione in suo possesso. La sentenza sarà di materia puramente sportiva sulla gara non disputata: se non verrà riscontrato alcun vero impedimento per la società partenopea allora si procederà con il 3-0 d’ufficio per la. Eventuali irregolarità sull’applicazione del protocollo sarà oggetto d’indagine per la procura federale, che richiederà tempi maggiori e potrebbe portare a pene ben più gravi dell’eventuale risultato o punto di penalizzazione. Il documento rilasciato dall’ASL di ...

