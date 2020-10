Juventus-Napoli, il Giudice sportivo rinvia la decisione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Giudice sportivo si è preso ancora qualche giorno per decidere sulla vicenda che riguarda la sfida non disputata Juventus-Napoli. Bisognerà aspettare la prossima settimana per conoscere la decisione del Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea su Juventus-Napoli. Il Giudice, che già martedì scorso aveva valutato tutte le altre partite del weekend lasciando “sub iudice” quella non … Leggi su 2anews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilsi è preso ancora qualche giorno per decidere sulla vicenda che riguarda la sfida non disputata. Bisognerà aspettare la prossima settimana per conoscere ladelGerardo Mastrandrea su. Il, che già martedì scorso aveva valutato tutte le altre partite del weekend lasciando “sub iudice” quella non …

ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - tancredipalmeri : Non credo ci possa essere niente di più rappresentativo per il calcio italiano che penalizzare il Napoli con -1 e n… - juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - MPAPA090 : RT @KarlOne71: Se davvero, pure questa volta, il #Napoli dovesse passarla liscia, sarebbe l'ennesima dimostrazione che la Società #Juventus… - AleGobbo87 : RT @KarlOne71: Se davvero, pure questa volta, il #Napoli dovesse passarla liscia, sarebbe l'ennesima dimostrazione che la Società #Juventus… -