Juventus – Napoli, il Giudice Sportivo rinvia ancora la sentenza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Posticipata in un primo momento di un solo giorno dal Giudice Sportivo, la sfida Juventus – Napoli non disputatasi a causa del mancato arrivo del Napoli a Torino, che ha deciso di seguire le indicazioni dell’ASL della Campania, nonostante la Lega Serie A avesse dato l’ok per disputare la partita. Bisognerà attendere ancora diversi giorni, forse fino alla prossima settimana per una decisione, visto il tipo di evento accaduto. Juve Napoli, Giudice Sportivo rinvia la decisione sulla partita a settimana prossimahttps://t.co/Lg8dr1nJ99 — skysport (@SkySport) October 8, 2020 Juventus – Napoli, il Giudice Sportivo ... Leggi su giornal (Di giovedì 8 ottobre 2020) Posticipata in un primo momento di un solo giorno dal, la sfidanon disputatasi a causa del mancato arrivo dela Torino, che ha deciso di seguire le indicazioni dell’ASL della Campania, nonostante la Lega Serie A avesse dato l’ok per disputare la partita. Bisognerà attenderediversi giorni, forse fino alla prossima settimana per una decisione, visto il tipo di evento accaduto. Juvela decisione sulla partita a settimana prossimahttps://t.co/Lg8dr1nJ99 — skysport (@SkySport) October 8, 2020, il...

