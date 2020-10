Juventus-Napoli, attesa per il verdetto: il Giudice Sportivo rimanda la decisione alla prossima settimana (Di giovedì 8 ottobre 2020) Niente verdetto per Juventus.Napoli: il Giudice Sportivo rimanda la decisione alla prossima settimana.Era attesa per questo pomeriggio la decisione su Juventus-Napoli. Secondo "Sky Sport", tuttavia, il Giudice Sportivo Mastrandrea si pronuncerà sul discusso big match dell'Allianz solo la prossima settimana. L'obiettivo è quello di guadagnare più tempo per studiare le carte approfonditamente dopo le polemiche createsi per la mancata disputa della sfida tra bianconeri e azzurri, causata dall'assenza dei partenopei: bloccati dall'ASP del proprio territorio dopo la ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nienteper: illa.Eraper questo pomeriggio lasu. Secondo "Sky Sport", tuttavia, ilMastrandrea si pronuncerà sul discusso big match dell'Allianz solo la. L'obiettivo è quello di guadagnare più tempo per studiare le carte approfonditamente dopo le polemiche createsi per la mancata disputa della sfida tra bianconeri e azzurri, causata dall'assenza dei partenopei: bloccati dall'ASP del proprio territorio dopo la ...

Dal focolaio Genoa alla questione Juventus-Napoli, fino ad arrivare proprio all'Inter dove adesso il numero dei positivi è quattro, sempre relativamente ai calciatori. Novità giungeranno anche domani ...

La notizia era già nell’aria, l’ultima conferma arriva ora da Sky Sport: non si deciderà oggi il destino di Juventus-Napoli né tanto meno domani. La gara è ancora sottoposta ad ulteriori accertamenti, ...

