Juventus, la procura Figc apre un'indagine sui giocatori che hanno violato l'autoisolamento per andare in Nazionale: c'è anche Ronaldo (Di giovedì 8 ottobre 2020) La procura della Federcalcio ha aperto un procedimento sui giocatori della Juventus che hanno violato l'isolamento fiduciario al J Hotel per raggiungere il ritiro delle rispettive Nazionali. È stata chiesta una relazione al responsabile medico del club bianconero e sono anche stati chiesti gli atti alla procura di Torino che, su segnalazione della Asl competente, ha aperto un fascicolo 'K', senza indagati o ipotesi di reato, su questa vicenda. I giocatori che hanno lasciato la Continassa prima della fine dell'isolamento sono Ronaldo, Dybala, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Demiral e Buffon. Gli ultimi due hanno raggiunto le loro case, mentre gli altri 5 calciatori sono

