Juventus, la Procura di Torino apre il fascicolo per la violazione dell'isolamento fiduciario (Di giovedì 8 ottobre 2020) Prima dell nullaosta dell'ASL di Torino sulla possibilità di rompere la bolla, sono stati ben 7 i giocatori della Juventus che hanno lasciato l'isolamento fiduciario in anticipo. Gli stessi sono stati segnalati dalla società bianconera stessa all'autorità competente, che ora ha aperto un fascicolo in merito alla vicenda. I calciatori in questione sarebbero Buffon, Demiral, Dybala, Danilo, Cuadrado, Bentancur e Cristiano Ronaldo. I giocatori non avrebbero aspettato l'esito del secondo tampone, necessario dopo che due membri dello staff avevano fatto registrare la positività nei giorni scorsi. Difatti sarebbero partiti per raggiungere le proprie nazionali lasciando il J Hotel, struttura designata per l'isolamento fiduciario della squadra.

