Juventus | de Ligt al lavoro per bruciare le tappe del suo rientro | ecco quando potrebbe tornare a disposizione

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il centrale olandese sta lavorando duramente per poteral più presto a: possibilea novembre in vista del match contro la Lazio?

junews24com : Infortunio De Ligt: «Verso l'ultima fase di riabilitazione» - FOTO - - ChristiadiV : RT @JuvMania: De Ligt, Chiellini e Bonucci nelle vesti di coach! ?????? #Juventus #FinoAllaFine - CalcioJcom : New post: Quando torna De Ligt? La data del rientro in campo - Dalla_SerieA : Juve, De Ligt corre verso il rientro: ecco la possibile data - - macmax22 : RT @JuvMania: De Ligt, Chiellini e Bonucci nelle vesti di coach! ?????? #Juventus #FinoAllaFine -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ligt

Il recupero di Matthijs de Ligt procede a gonfie vele. Il difensore olandese della Juventus, out per un problema alla spalla dal termine della passata stagione, sta lavorando duramente per poter ...Matthijs de Ligt procede a grandi passi verso il rientro in campo: il centrale della Juventus può tornare a disposizione per la sfida del 7 novembre.