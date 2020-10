Juventus, Cavani ha rifiutato solo per un motivo (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Juventus ha cercato di regalare ad Andrea Pirlo, prima che arrivasse Alvaro Morata, Edinson Cavani. L’ex Palermo si è poi accordato all’ultimo con il Manchester United. L’ex PSG non avrebbe trovato l’accordo con i dirigenti bianconeri soprattutto per le alte pretese economiche. Juventus: le ragioni di Cavani In realtà, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’attaccante avrebbe rifiutato la destinazione perché troppo legato al Napoli, squadra che lo ha lanciato ad altissimi livelli prima del trasferimento in Spagna. Leggi anche:Pirlo Juventus, senti Danilo: “Ha un’idea moderna, è un piacere lavorare” L’uruguaiano, inoltre, avrebbe confermato di non voler imitare ciò che è stato ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Laha cercato di regalare ad Andrea Pirlo, prima che arrivasse Alvaro Morata, Edinson. L’ex Palermo si è poi accordato all’ultimo con il Manchester United. L’ex PSG non avrebbe trovato l’accordo con i dirigenti bianconeri soprattutto per le alte pretese economiche.: le ragioni diIn realtà, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’attaccante avrebbela destinazione perché troppo legato al Napoli, squadra che lo ha lanciato ad altissimi livelli prima del trasferimento in Spagna. Leggi anche:Pirlo, senti Danilo: “Ha un’idea moderna, è un piacere lavorare” L’uruguaiano, inoltre, avrebbe confermato di non voler imitare ciò che è stato ...

