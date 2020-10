Juventus Barcellona | non solo Pjanic-Arthur! Nuovo scambio in vista

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 8 ottobre 2020), asse di mercato tra i due club. Dopo l’affare-Arthur, bianconeri e blaugrana sembrano intenzionati a ripetere l’operazione, mettendo sul piatto i cartellini di due giocatori di assoluto valore, ma attualmente in esubero e con posizioni contrattuali analoghe. E’ noto l’interesse dellaper Dembele, esuberante attaccante francese pagato oltre 100 milioni di euro qualche estate fa dai catalani., stuzzica loBernardeschi Douglas Costa Così come non è un mistero il gradimento del Barca per Bernardeschi, sempre più dietro nelle gerarchie anche a causa dell’arrivo di Chiesa sul gong in bianconero. I due club starebbero quindi ragionando, stando a quanto raccolto ...