Juventus, addio amaro di Douglas Costa: svaligiata la sua abitazione torinese (Di giovedì 8 ottobre 2020) Douglas Costa ha lasciato la Juventus e la Serie A, accasandosi al Bayern Monaco. Il trasferimento in Germania dell'esterno d'attacco brasiliano è stato di certo duro emotivamente, ma ancora di più per quanto concerne le liquidità del calciatore. Costa non aveva del tutto completato il trasloco da Torino a Monaco di Baviera e alcuni individui, evidentemente a conoscenza della situazione di parziale trasferimento, hanno svaligiato l'abitazione del sudamericano nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre. Il 'bottino' ricavato dal furto in casa Costa non è stato quantificato, seppur La Stampa abbia fatto trapelare come si tratti di un valore ingente degli oggetti rubati, tra i quali figurano alcuni costosissimi gioielli.

