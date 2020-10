Juventus, 7 giocatori segnalati dall’Asl alla Procura (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella querelle relativa alla non-partita Juventus-Napoli entra in campo anche l’Asl di Torino: 7 giocatori bianconeri segnalati alla Procura della Repubblica del capoluogo sabaudo per mancato rispetto dell’isolamento fiduciario Mentre il risultato della non-gara dell’Allianz Stadium Juventus-Napoli è sub judice, con il verdetto del giudice sportivo Mastandrea che è slittato, nelle migliore delle ipotesi, a … L'articolo Juventus, 7 giocatori segnalati dall’Asl alla Procura Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella querelle relativanon-partita-Napoli entra in campo anche l’Asl di Torino: 7bianconeridella Repubblica del capoluogo sabaudo per mancato rispetto dell’isolamento fiduciario Mentre il risultato della non-gara dell’Allianz Stadium-Napoli è sub judice, con il verdetto del giudice sportivo Mastandrea che è slittato, nelle migliore delle ipotesi, a … L'articolo, 7dall’AslCuriosauro.

