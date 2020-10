Juve-Napoli, rinviata la decisione del Giudice Sportivo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ci vorrà ancora una settimana per conoscere la decisione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea , sulla vicenda di Juventus-Napoli. Il Giudice, come spiegano oggi da Sky Sport, si prende così ancora qualche giorno per studiare bene tutte le carte della vicenda. “La domanda – scrive il giornalista Lorenzo Fontani – a cui deve rispondere Mastrandrea è semplice, la risposta un po’ meno. Il Napoli è stato costretto da ragioni di forza maggiore a non presentarsi a Torino? Apparentemente la lettera della ASL lascia pochi dubbi, ma il Giudice vuole comunque approfondire l’accaduto anche sulla base delle prime risultanze della indagine della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ci vorrà ancora una settimana per conoscere ladel, Gerardo Mastrandrea , sulla vicenda dintus-. Il, come spiegano oggi da Sky Sport, si prende così ancora qualche giorno per studiare bene tutte le carte della vicenda. “La domanda – scrive il giornalista Lorenzo Fontani – a cui deve rispondere Mastrandrea è semplice, la risposta un po’ meno. Ilè stato costretto da ragioni di forza maggiore a non presentarsi a Torino? Apparentemente la lettera della ASL lascia pochi dubbi, ma ilvuole comunque approfondire l’accaduto anche sulla base delle prime risultanze della indagine della ...

