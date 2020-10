Juve-Napoli, il Giudice sportivo rinvia la decisione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bisognerà aspettare la prossima settimana per conoscere la decisione del Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea su Juventus-Napoli. Il Giudice, che già martedì scorso aveva valutato tutte le altre partite del weekend lasciando "sub iudice" quella non disputata all'Allianz, si è preso ancora qualche giorno per studiare le carte a sua disposizione. Mastrandrea valuterà solo in ordine all'evento-gara: se per lui il Napoli si sarebbe potuto presentare sarà 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione, altrimenti rinvierà alla Lega perché disponga il recupero in altra data della partita. Sull'eventuale violazione del protocollo da parte del Napoli nei giorni precedenti la gara sta indagando la Procura ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bisognerà aspettare la prossima settimana per conoscere ladelGerardo Mastrandrea suntus-. Il, che già martedì scorso aveva valutato tutte le altre partite del weekend lasciando "sub iudice" quella non disputata all'Allianz, si è preso ancora qualche giorno per studiare le carte a sua disposizione. Mastrandrea valuterà solo in ordine all'evento-gara: se per lui ilsi sarebbe potuto presentare sarà 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione, altrimenti rinvierà alla Lega perché disponga il recupero in altra data della partita. Sull'eventuale violazione del protocollo da parte delnei giorni precedenti la gara sta indagando la Procura ...

