Juve Napoli, il Giudice Sportivo rimanda il verdetto alla prossima settimana (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo ha deciso di rinviare alla prossima settimana il verdetto per la partita non disputata tra Juve Napoli Ancora nessuna decisione da parte del Giudice Sportivo per quanto riguarda Juve Napoli, il cui risultato è ancora sub iudice dopo la mancata presenza della squadra di Gattuso all’Allianz Stadium. Il Giudice, che già martedì scorso aveva valutato tutte le altre partite del weekend lasciando “sub iudice” quella non disputata all’Allianz, si è preso ancora qualche giorno per studiare bene le carte a sua disposizione e pronunciare la sua sentenza sul match non disputato. Bisognerà aspettare la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilha deciso di rinviareilper la partita non disputata traAncora nessuna decisione da parte delper quanto riguarda, il cui risultato è ancora sub iudice dopo la mancata presenza della squadra di Gattuso all’Allianz Stadium. Il, che già martedì scorso aveva valutato tutte le altre partite del weekend lasciando “sub iudice” quella non disputata all’Allianz, si è preso ancora qualche giorno per studiare bene le carte a sua disposizione e pronunciare la sua sentenza sul match non disputato. Bisognerà aspettare la ...

forumJuventus : Asl Torino: 'Comportamento Juve esemplare, non spetta a noi intervenire come hanno fatto a Napoli, il protocollo è… - ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - ZZiliani : Il capolavoro è il Napoli che doveva andare a Torino e giocare contro la Juve domenica senza farsi remore mentre pr… - AmedeoFortuna : RT @UrboG: Juve-Napoli, sentenza ancora posticipata per una settimana... BENE COSI! Bastarono meno di 3 settimane per ascoltare migliaia di… - ItJiim : @UrboG il problema è che c'è la Juve di mezzo, devono trovare un modo per sanzionare il napoli ma allo stesso tempo… -